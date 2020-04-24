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Естонія продовжила надзвичайний стан до середини травня

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 18:59
Естонія продовжила надзвичайний стан до середини травня
Ілюстративне фото (flickr)

В останні тижні Естонія досягла переломного моменту у зв'язку зі зниженням кількості нових інфекцій

Уряд Естонії ухвалив рішення продовжити режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу до 17 травня. Про це повідомляє портал ERR.

За словами прем'єр-міністра Юрі Ратаса, в останні тижні Естонія досягла переломного моменту у зв'язку зі зниженням кількості нових інфекцій і госпіталізацій.

"За останні два тижні ми побачили, що кількість нових інфекцій і госпіталізацій скоротилося, і ми досягли поворотного моменту. Уряд вже підготував стратегію пом'якшення обмежень. Ми можемо почати поступово послаблювати обмеження, якщо дозволить медична ситуація. Однак, оскільки пом'якшення обмежень не будуть вводитися відразу, а поступово й усвідомлено, сьогодні ми вирішили продовжити надзвичайний стан до 17 травня включно", - заявив він.

Ратас також зазначив, що дотримання важливих правил поведінки і гігієни та надалі буде необхідною умовою для ослаблення обмежень і супутнього зобов'язання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує почати пом'якшувати карантинні заходи з 15 травня. З 15 травня можливе відкриття шкіл. Потім уряд планує відкриття музеїв та гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі.

Крім того, 25 березня в Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Так, померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.

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