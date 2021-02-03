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Естонія та Литва про блокування каналів в Україні: "розуміємо та підтримуємо"

Київ, Середа 03 лютого 2021 21:17
Естонія та Литва про блокування каналів в Україні: "розуміємо та підтримуємо"
Фото: Тарас Козак (newsone.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Естонія та Литва відреагували на введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів 112, NewsOne та ZIK в Україні. Країни підтримують рішення української влади.

Про це йдеться у заявах посольств Естонії та Литви у Twitter.

Як заявили, в естонському представництві, у Таллінні розуміють кроки керівництва України.

"Естонія розуміє та підтримує кроки, вжиті Україною в межах свого законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - написали в посольстві.

В посольстві Литви також підтримали кроки України по захисту від російської гібридної агресії.

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України захиститися від російської дезінформації та гібридної агресії", - заявили у представництві.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський наклав санкції на Козака та його телеканали. Як пояснив глава держави, санкції ввели, як тільки з'явилися підстави.

Як писало РБК-Україна, введення санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK підтримали у посольстві Сполучених Штатів Америки.

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Новини України Політика Віктор МедведчукЛитвателеканалыЭстонияСанкції

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