Эстония и Литва о блокировании каналов в Украине: "понимаем и поддерживаем"

Фото: Тарас Козак (newsone.ua)

Эстония и Литва отреагировали на введение санкций против Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и ZIK в Украине. Страны поддерживают решение украинской власти.

Об этом говорится в заявлениях посольств Эстонии и Литвы в Twitter.

Как заявили в эстонском представительстве, в Таллинне понимают шаги руководства Украины.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках своего законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - написали в посольстве.

В посольстве Литвы тоже поддержали шаги Украины по защите от российской гибридной агрессии.

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины защититься от российской дезинформации и гибридной агрессии", - заявили в представительстве.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский наложил санкции на Козака и его телеканалы. Как объяснил глава государства, санкции ввели, как только появились основания.

Как писало РБК-Украина, введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK поддержали в посольстве Соединенных Штатов Америки.