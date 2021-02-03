США теж підтримали санкції проти каналів Козака

Фото: тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (facebook com usdos ukraine)

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як боротьбу з "шкідливим впливом" Росії.

Про це у Facebook повідомило посольство США в Україні.

У повідомленні йдеться, що США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, раніше український посол в Євросоюзі Микола Точицький заявив, що в Єврокомісії та Службі зовнішніх дій схвально поставилися до рішення про блокування телеканалів. Однак це поки не офіційна реакція.

Джерела РБК-Украина стверджують, що телеканали "112", ZIK і NewsOne частково фінансуються за рахунок нелегального бізнесу на окупованому Донбасі. Зокрема, через компанію "Торговий дім "Донські вугілля". Передбачається, що Козак може бути причетний до поставок вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей.