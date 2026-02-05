Эстония и Латвия хотят вернуть Европу за стол переговоров по Украине

Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.
Как передает РБК-Украина, об этом в отдельных интервью Euronews заявили премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.
"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции", - считает Силиня.
По ее словам, Евросоюз должен быть за столом переговором, поскольку Украина пошла на диалог с Россией.
Она считает, что представителями могут стать:
Президент Эстонии Карис не останавливался на конкретных именах, но заявил, что посланник должен быть из крупной европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".
"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом - ред.)", - сказал он.
Напомним, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо найти способ прямого взаимодействия с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы не оставаться в стороне от мирного процесса, который сейчас активно продвигают США.
По словам Макрона, европейцы и украинцы заинтересованы в создании структуры, которая позволила бы им быть полноценными участниками дискуссии, а не полагаться только на американских переговорщиков.