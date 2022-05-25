В Естонії виступили за швидке завершення війни в Україні, але не шляхом дипломатії

Голова естонського оборонного відомства підкреслив, що зараз західні лідери впевнені в перемозі України у війні проти РФ.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - зазначив Лаанет.

Він додав, що український народ продемонстрував здатність до опору та бойовий дух, які допомогли йому отримати перевагу над російськими загарбниками.