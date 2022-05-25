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В Эстонии выступили за быстрое завершение войны в Украине, но не путем дипломатии

Фото: министр обороны Эстонии Калле Лаанет (err.ee)
Автор: Иван Носальский

Вооруженный конфликт РФ против Украины должен как можно скорее завершится победой украинской армии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Глава эстонского оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас западные лидеры уверены в победе Украины в войне против РФ.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины", - отметил Лаанет.

Он добавил, что украинский народ продемонстрировал способность к сопротивлению и боевой дух, которые помогли ему получить преимущество над российскими захватчиками.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что ее страна поможет в восстановлении Житомирской области.

Также мы писали, что Лийметс призвала Евросоюз готовить новый, седьмой пакет санкций против России.

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