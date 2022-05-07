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Естонія займеться відновленням Житомирської області, - глава МЗС

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Київ, Субота 07 травня 2022 06:47
Естонія займеться відновленням Житомирської області, - глава МЗС Прапор Естонії (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Естонія має намір допомагати Україні у відновленні інфраструктурних об'єктів Житомирської області. Про це заявила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс в ході візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

"Ми б хотіли зосередити нашу увагу на Житомирській області. Ми хочемо допомогти цій галузі з проведенням відновлення", - сказала глава МЗС Естонії.

За словами Лійметс, в Естонії вже сформувалося розуміння потреб України, і надалі країна має намір надавати допомогу, використовуючи цю інформацію. Таллінн також планує залучити до відновлення Житомирської області ряд партнерів.

"Естонія - це невелика країна, але наша ідея полягає в тому, щоб залучити інших партнерів, зокрема фінансових партнерів та інші країни, щоб спільно приєднатися до відновлення будинків, дитячих садків і забезпечити реалізацію великих інфраструктурних проектів", - зазначила міністр.

Нагадаємо, що 6 травня в Києві Володимир Зеленський зустрівся з главами МЗС країн Балтії. В ході зустрічі обговорювалися спільні кроки щодо посилення тиску на Російську Федерацію.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс закликала ЄС до введення 7-го пакету санкцій проти РФ.

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