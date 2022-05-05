ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Естонії закликала ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти Росії

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 02:46
Глава МЗС Естонії закликала ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти Росії Фото: глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс (facebook.com/valismin)
Автор: Роман Мирончук

Глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс закликала Євросоюз готувати новий, сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лійметс під час пресконференції.

Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій в ЄС вже анонсували, але поки не погодили

"Важливо почати обговорення тих областей економіки РФ, тих секторів, про які ми ще не змогли домовитися. Такий рух, крок за кроком, зараз є, і це найважливіше, щоб після прийняття шостого санкційного пакета ми почали б рух до сьомого пакета санкцій", - заявила Лійметс.

Вона також підкреслила, що при прийнятті санкцій проти Росії Євросоюз вже продемонстрував виняткову єдність.

Нагадаємо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною. Вона також зазначила, що шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT.

Раніше ЗМІ опублікувало проєкт 6-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Санкції проти Росії
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни