В Естонії виступили за швидке завершення війни в Україні, але не шляхом дипломатії
Збройний конфлікт РФ проти України має якнайшвидше завершитися перемогою української армії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.
Голова естонського оборонного відомства підкреслив, що зараз західні лідери впевнені в перемозі України у війні проти РФ.
"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - зазначив Лаанет.
Він додав, що український народ продемонстрував здатність до опору та бойовий дух, які допомогли йому отримати перевагу над російськими загарбниками.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що її країна допоможе у відновленні Житомирської області.
Також ми писали, що Лійметс закликала Євросоюз готувати новий сьомий пакет санкцій проти Росії.
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