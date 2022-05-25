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В Естонії виступили за швидке завершення війни в Україні, але не шляхом дипломатії

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Таллінн, Середа 25 травня 2022 16:32
В Естонії виступили за швидке завершення війни в Україні, але не шляхом дипломатії Фото: міністр оборони Естонії Калле Лаанет (err.ee)
Автор: Іван Носальський

Збройний конфлікт РФ проти України має якнайшвидше завершитися перемогою української армії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Голова естонського оборонного відомства підкреслив, що зараз західні лідери впевнені в перемозі України у війні проти РФ.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - зазначив Лаанет.

Він додав, що український народ продемонстрував здатність до опору та бойовий дух, які допомогли йому отримати перевагу над російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що її країна допоможе у відновленні Житомирської області.

Також ми писали, що Лійметс закликала Євросоюз готувати новий сьомий пакет санкцій проти Росії.

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Збройні сили України Естонія Війна Росії проти України
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