В Эстонии выступили за быстрое завершение войны в Украине, но не путем дипломатии
Вооруженный конфликт РФ против Украины должен как можно скорее завершится победой украинской армии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Глава эстонского оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас западные лидеры уверены в победе Украины в войне против РФ.
"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины", - отметил Лаанет.
Он добавил, что украинский народ продемонстрировал способность к сопротивлению и боевой дух, которые помогли ему получить преимущество над российскими захватчиками.
Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что ее страна поможет в восстановлении Житомирской области.
Также мы писали, что Лийметс призвала Евросоюз готовить новый, седьмой пакет санкций против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.