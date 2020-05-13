В Естонії домовилися про початок будівництва кордону з РФ: потрібно до трьох років

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Перший етап включає в себе створення інфраструктури на відрізку естонсько-російського кордону довжиною 23,5 кілометрів

Департамент поліції і прикордонної охорони (ДПП), фірми Merko Ehitus і GRK Infra підписали договір про перший етап будівництва кордону на південному-сході Естонії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання ERR.

Як повідомляється, на будівництво прикордонного відрізка довжиною 23,5 км буде потрібно до трьох років і майже 20 мільйонів євро. Перший етап включає в себе створення інфраструктури на відрізку естонсько-російського кордону довжиною 23,5 кілометрів - в Вирумаа від точки з'єднання кордонів Латвії, Росії та Естонії до села Цереби (3,5 км на північ від прикордонного пункту Лухамаа).

"Наші співробітники і всі співробітники наших субпідрядників повинні будуть працювати так, щоб ні за яких обставин не заступати на територію Росії. Порушувати кордон в ході будівельних робіт не можна, так що логістичних проблем буде достатньо", - зазначив голова правління Merko Ehitus Eesti AS Іво Волков.

Загальна протяжність сухопутного кордону Естонії з Росією становить близько 135 кілометрів.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд звинуватила Росію у спотворенні історичної правди. зокрема, вона назвала приєднання до СРСР окупацією.

Також парламент Естонії схвалив резолюцію "Про історичної пам'яті і фальсифікації історії", яка засуджує російську інтерпретацію історичних подій Другої світової війни