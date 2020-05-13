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В Эстонии договорились о начале строительства границы с РФ: потребуется до трех лет

Новости » Политика     13.05.2020 - 09:39
В Эстонии договорились о начале строительства границы с РФ: потребуется до трех лет
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров

Департамент полиции и погранохраны (ДПП), фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание ERR.

Как сообщается, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти 20 миллионов евро. Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

"Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", - отметил председатель правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в искажении исторической правды. В частности, она назвала присоединение к СССР оккупацией.

Также парламент Эстонии одобрил резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", которая осуждает российскую интерпретацию исторических событий Второй мировой войны

Теги Новости Украины границаЭстонияРоссийская Федерация
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