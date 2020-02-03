ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Естонія звинуватила Росію у спотворенні історичної правди

Новини » Політика     03.02.2020 - 16:29
Естонія звинуватила Росію у спотворенні історичної правди
Фото: Керсті Кальюлайд (РБК-Україна)

Президент Естонії назвала приєднання до СРСР окупацією

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звинуватила Росію у спотворенні історичної правди. Відповідну заяву вона зробила на заходах з приводу річниці підписання Тартуського мирного договору з Радянською Росією в 1920 році, передає DW.

За її словами, Тартуський мирний договір залишається чинним до цього часу.

"Тартуський мирний договір був, є і залишиться свідоцтвом про народження естонської держави. І він діє. Естонія не приєдналася до Радянського Союзу добровільно, нас окупували", - заявила Кальюлайд.

Крім того, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив про намір Варшави і Талліна спільно протистояти прагненню РФ по-своєму тлумачити історичні події XX століття.

Тартуський мирний договір від 2 лютого 1920 визнавав незалежність Естонії, а приєднання країни до СРСР в 1940 році розцінюється Талліном як окупація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда не планує візит в Російську Федерацію на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

Також у Польщі заявляли, що Росія повинна виплатити репарації за збитки під час Другої світової війни.

Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг Польща не планує увійти до нормандського формату, - Чапутович
Новини України Російська ФедераціяЭстонияСССР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся