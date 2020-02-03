Естонія звинуватила Росію у спотворенні історичної правди

Фото: Керсті Кальюлайд (РБК-Україна)

Президент Естонії назвала приєднання до СРСР окупацією

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звинуватила Росію у спотворенні історичної правди. Відповідну заяву вона зробила на заходах з приводу річниці підписання Тартуського мирного договору з Радянською Росією в 1920 році, передає DW.

За її словами, Тартуський мирний договір залишається чинним до цього часу.

"Тартуський мирний договір був, є і залишиться свідоцтвом про народження естонської держави. І він діє. Естонія не приєдналася до Радянського Союзу добровільно, нас окупували", - заявила Кальюлайд.

Крім того, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив про намір Варшави і Талліна спільно протистояти прагненню РФ по-своєму тлумачити історичні події XX століття.

Тартуський мирний договір від 2 лютого 1920 визнавав незалежність Естонії, а приєднання країни до СРСР в 1940 році розцінюється Талліном як окупація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда не планує візит в Російську Федерацію на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

Також у Польщі заявляли, що Росія повинна виплатити репарації за збитки під час Другої світової війни.