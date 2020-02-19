Парламент Естонії засудив Росію за спотворення історії Другої світової

Фото: парламент Естонії (riigikogu.ee)

Резолюція засуджує пакт Молотова-Ріббентропа, називаючи приєднання Естонії до СРСР окупацією

Парламент Естонії схвалив резолюцію "Про історичну пам'ять і фальсифікації історії", яка засуджує російську інтерпретацію історичних подій Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Відповідне рішення в середу, 19 лютого, підтримали 72 депутати. Проти проголосувало лише 7 депутатів парламенту.

Резолюція засуджує пакт Молотова-Ріббентропа, підписання якого стало приводом для "окупації країн Балтії і поділ Польщі двома тоталітарними режимами, що стало важливою передумовою початку Другої світової війни", а також "спроби російської влади переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни і перекладаючи відповідальність на жертв агресії".

Як зазначається у пояснювальній записці до резолюції, приводом для ухвалення документа стали провокаційні заяви влади РФ з приводу початку Другої світової війни, спотворення історичних фактів і організовану для цих цілей агресивну кампанію в засобах масової інформації.

Раніше РБК-Україна писало, що Президент Естонії Керсті Кальюлайд звинуватила Росію у спотворенні історичної правди. зокрема, вона назвала приєднання до СРСР окупацією.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія намагається інтерпретувати події Другої світової війни і зробити винуватим польський народ.