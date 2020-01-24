ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання архієпископа Климента в анексованому Криму

Фото: архиепископ Климент (pomisna.info)

Правозахисники продовжують боротися проти загрози виселення громади з кафедрального собору в Сімферополі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував скаргу, у зв'язку з затриманням російськими спецслужбами архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента весною 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення юриста українського Регіонального центру з прав людини Сергія Зайця в Facebook.

Зазначається, що правозахисники продовжують боротися проти загрози виселення громади з кафедрального собору в Сімферополі.

"Європейський суд зареєстрував скаргу на затримання Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (керуючого Кримською єпархією Православної церкви України в Криму) владою РФ на початку березня 2019 року. Тоді він збирався виїхати до Ростова для участі в судовому засіданні у справі Павла Гриба", - написав він.

Нагадаємо, МЗС України висловило протест Російської Федерації через затримання окупаційною владою архієпископа православної церкви України Климента в окупованому Криму.

РБК-Україна писало, що 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента на автовокзалі окупованого Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Пізніше Климента відпустили.