ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на задержание архиепископа Климента в аннексированном Крыму

Фото: архиепископ Климент (pomisna.info)

Правозащитники продолжают бороться против угрозы выселения общины из кафедрального собора в Симферополе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу, в связи с задержанием российскими спецслужбами архиепископа Симферопольского и Крымского Климента весной 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение юриста украинского Регионального центра по правам человека Сергея Зайца в Facebook.

Сообщается, что правозащитники продолжают бороться против угрозы выселения общины из кафедрального собора в Симферополе.

"Европейский суд зарегистрировал жалобу на задержание Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (управляющего Крымской епархией Православной церкви Украины в Крыму) властями РФ в начале марта 2019 года. Тогда он собирался выехать в Ростов для участия в судебном заседании по делу Павла Гриба", - написал он.

Напомним, МИД Украины выразило протест Российской Федерации за задержания оккупационной властью архиепископа православной церкви Климента в оккупированном Крыму.

РБК-Украина писало, что 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента на автовокзале оккупированного Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Позже Климента отпустили.