МЗС України висловив Росії протест через затримання Климента

Фото: архієпископ Климент (pomisna.info)

У МЗС також підкреслили, що, незважаючи на звільнення архієпископа, він залишається під загрозою переслідувань окупантами

МЗС України висловив протест Російської Федерації (РФ) через затримання окупаційною владою архієпископа православної церкви України Климента в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

У заяві наголошується, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі.

"МЗС України висловлює протест Російській Федерації і її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента", - йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС також підкреслили, що, незважаючи на звільнення архієпископа, він залишається під загрозою переслідувань окупантами.

"Вимагаємо від кремлівського режиму припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів і представників конфесій. Закликаємо світове співтовариство, наших міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в АРК", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Пізніше Климента відпустили без складання протоколу.