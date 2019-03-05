В ПЦУ назвали "цинічним" затримання Климента в Криму

Фото: архиепископ Климент (pomisna.info)

У ПЦУ наголошують на утисках окупаційної влади в Криму

Священний Синод Української Православної Церкви (ПЦУ) у своїй заяві "Про стан православ'я в Україні" назвав безпрецедентним за своєю цинічністю затримання архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента в окупованому Криму 3 березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПЦУ.

Наголошується, що утиски з боку окупаційної російської влади щодо Кримської єпархії ПЦУ не припиняються протягом вже понад п’яти років. Зокрема, нещодавно зафіксовано намагання відібрати приміщення, в якому знаходиться кафедральний храм святих Володимира і Ольги в Сімферополі та тиск на громаду храму в Євпаторії.

"Безпрецедентним за своєю цинічністю стало затримання архієпископа Климента 3 березня 2019 р. російською поліцією за надуманими звинуваченнями у "нецензурній лайці" та "викраденні" приналежних особисто йому речей церковного вжитку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС України висловило протест Російської Федерації (РФ) через затримання окупаційною владою архієпископа православної церкви України Климента в окупованому Криму.

РБК-Україна писало, що 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента на автовокзалі окупованого Сімферополя, коли архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Пізніше Климента відпустили.