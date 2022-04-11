Ескалація на Донбасі: як може наступати Росія

Росія накопичує ресурси, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Судячи з прогнозів з обох сторін, найближчим часом на сході пройде одне з наймасштабніших битв 21 століття.

Представники влади України і західних країн вважають, що, отримавши перемогу на Донбасі, Путін повернеться до ідеї взяти Київ.

Ця битва, дійсно, може стати переломною у війні, розпочатій Путіним. Причому не на його користь. В українського військового командування є поле для маневру, щоб при продуманих ходах сплутати плани агресора.

"Те, що наступ на Донбасі і на півдні України буде найближчим часом - це очевидно. Тому що російські генерали просто переформатують свою лінію фронту і шляхом відведення військ з Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей вони зможуть зібрати якийсь ударний кулак", - сказав виданню військовий експерт Михайло Жирохов.

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, російські генерали хочуть доповісти про хоч якісь успіхи в їхній "спецоперації" до 9 травня. Тому вони стягують всі сили на Донбас, щоб провести відбиття Курської битви, каже експерт. Це одна з ключових битв Другої світової війни між гітлерівською і радянською арміями.

Як може виглядати ця "дуга" в Кремлівському сценарії? Одна частина ворожих військ спробує рушити з півночі від Ізюма Харківської області. Друга - із захоплених українських територій з півдня.

"Є виступ українських військ у зоні проведення ООС. Вони хочуть цей виступ оточити і завдати нам стратегічної поразки, так, як німці хотіли під Курськом з двох сторін вдарити з півночі і півдня. І потім повернутися до модифікованого плану "А": коли основні сили, як вони вважають, будуть розбиті на сході, ворог знову буде рухатися на Київ і з Білорусі, і з півдня України", – описує можливий план агресора Самусь.

Зараз інтенсивний наступ ворога стримує ключовий фактор - Маріуполь. Поки там тривають бої і наші військовослужбовці зберігають контроль над частиною міста-окупанти навряд чи підуть на оточення військ ООС. На захоплення Маріуполя зараз кинуті величезні сили ворога.

"Неможливо наступати, маючи в тилу якийсь опорний пункт, який як і раніше обороняється. Якщо вони візьмуть Маріуполь, ці війська, які зараз займаються захопленням міста, вони перекинуть на південний напрямок і на Донбас. На Донбасі їх завдання якимось шляхом обрізати наше досить велике угруповання в зоні ООС", - пояснив Михайло Жирохов.

Головна проблема росіян - це те, що про їх новий план війни всім відомо. І якраз цю слабкість ворога українське командування може обернути на свою користь. Яким чином наші війська можуть перешкодити планам росіян? Потрібно розвалити алгоритм дій противника, вважають військові експерти.

Поки сили окупанта скуті в Маріуполі, було б логічно вдарити по позиціях ворога на півдні України, допустив Михайло Самусь. У противника накопичено не так вже й багато сил в Херсонській і Запорізькій області. І користуючись цим випадком наші війська можуть не тільки звільнити захоплені території, а й збити план з оточення зони ООС.

Потім можна піти в контрнаступ, наприклад, на півдні Донецької області, уточнив експерт. Якщо окупанти вплутаються в бої там, то угруповання Об'єднаних сил отримає більше маневру, щоб протистояти ворожим військам на півночі. І тоді у противника не вийде провести оточення, зазначив Самусь. До того ж зона ООС – це дуже освоєний українцями за вісім років війни регіон. І це також грає на користь нам, а не противнику, додав експерт.