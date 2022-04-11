Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни

Росія готується вдарити по східних областях, щоби домогтися хоч якихось "перемог" у своїй війні проти України. Який новий план атаки у Кремля і чим можуть відповісти наші ЗСУ – в матеріалі РБК-Україна.

Росія після провального "бліцкригу" і відступу частини її військ вирішила змінювати свою стратегію у війні, розв'язаній проти України. Щоби виправдати перед внутрішньою аудиторією величезні людські та економічні втрати, Кремль намагається домогтися хоч якихось зрушень в Україні.

Тепер Росія накопичує ресурси, щоби захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Судячи з прогнозів з обох сторін, найближчим часом на сході пройде один із наймасштабніших боїв 21 століття. Представники влади України та західних країн вважають, що, здобувши перемогу на Донбасі, Путін повернеться до ідеї взяти Київ.

За оцінкою глави МЗС Дмитра Кулеби, битва за Донецьку та Луганську область нагадає Другу світову війну. І вона, як вважає керівник ОП Андрій Єрмак, визначить хід нашої нинішньої війни з Росією. Роспропаганда називає майбутню битву "Донбаською дугою".

Цей бій, справді, може стати переломним у війні, розпочатій Путіним. Причому не на його користь. В українського військового командування є поле для маневру, щоби за продуманих ходів сплутати плани агресора.

Арена бою

Відразу після зустрічі переговорних груп у Туреччині російська сторона почала відводити свої війська з північних регіонів України, пояснюючи це "жестом доброї волі". Йдеться про три області – Київську, Чернігівську та Сумську. Керівництво РФ запевняє, що все нібито йде за планом, перший етап "спецоперації" завершено, а далі – "звільнення" Донбасу.

Звичайно ж, такими заявами російське командування в черговий раз намагається "зберегти обличчя". Наші Збройні сили, зумівши переломити наступальну ініціативу ворога, перейшли в контратаку. Особливо успішно – під Києвом. Так що агресору довелося відводити не боєздатні війська, а те, що від них залишилося після удару наших сил.

"Тут варто наголосити, що здебільшого це підрозділи російської армії, які внаслідок оборонних та контрнаступальних дій Збройних сил України зазнали суттєвих втрат в живій силі та техніці і фактично втратили боєздатність. Власне, саме це ми і вважаємо одним із визначальних факторів, які спонукали росію до такого рішення", – пояснив РБК-Україна речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Російські війська були відкинуті на північному напрямку (фото: GettyImages)

Тепер, як вважають у відомстві, Кремль вирішив змістити фокус на Донецьку і Луганську області. І виведені підрозділи після доукомплектації будуть перекинуті на один зі східних напрямків. Крім того, ворог до кінця не відмовляється від наступу і на інші міста півдня і сходу України, уточнив Мотузяник.

"Те, що наступ на Донбасі і на півдні України буде найближчим часом – це очевидно. Тому що російські генерали просто переформатують свою лінію фронту і шляхом відведення військ з Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей вони зможуть зібрати якийсь ударний кулак", – сказав виданню військовий експерт Михайло Жирохов.

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, російські генерали хочуть доповісти про хоч якісь успіхи в їхній "спецоперації" до 9 травня. Тому вони стягують всі сили на Донбас, щоби провести відзеркалення Курської битви, каже експерт. Це одна з ключових битв Другої світової війни між гітлерівською і радянською арміями.

Як може виглядати ця "дуга" в Кремлівському сценарії? Одна частина ворожих військ спробує рушити з півночі від Ізюму Харківської області. Друга – із захоплених українських територій з півдня.

"Є виступ українських військ у зоні проведення ООС. Вони хочуть цей виступ оточити і завдати нам стратегічної поразки, так, як німці хотіли під Курськом з двох сторін вдарити з півночі та півдня. І потім повернутися до модифікованого плану "А": коли основні сили, як вони вважають, будуть розбиті на сході, ворог знову буде рухатися на Київ і з Білорусі, і з півдня України", – описує можливий план агресора Самусь.

Зараз інтенсивний наступ ворога стримує ключовий фактор – Маріуполь. Поки там тривають бої і наші військовослужбовці зберігають контроль над частиною міста – окупанти навряд чи підуть на оточення військ ООС. Справа в тому, що на захоплення Маріуполя зараз кинуті величезні сили ворога.

"Неможливо наступати, маючи в тилу якийсь опорний пункт, який все ще обороняється. Якщо вони візьмуть Маріуполь, ці війська, що зараз займаються захопленням міста, вони перекинуть на південний напрямок і на Донбас. На Донбасі їхнє завдання якимось чином обрізати наше досить велике угруповання в зоні ООС", – пояснив Михайло Жирохов.

Наші війська на Донбасі готові дати відсіч противнику (фото: GettyImages)

Чи є загроза для інших регіонів? Потенційно – для Одеси, якщо окупантам вдасться прорватися через Миколаївську область. Але цей регіон все ще утримує оборону і ефективно відбиває атаки росіян.

"У нашого командування ще є резерви, на Західній Україні мобілізація йде повним ходом, надходить іноземне озброєння. І зараз ці резерви можуть кинути на південь або на Харківську область і на Донбас", – говорить Жирохов.

Що стосується Харкова – то принаймні зараз ворожих сил і засобів явно недостатньо для того, щоб приступом взяти це мільйонне місто. Незважаючи на те, що воно постійно зазнає артилерійських і ракетних обстрілів, Харків добре укріплений і обороняється. А українські захисники відтіснили окупантів далеко за околиці міста, каже Мотузяник.

"Однак така загроза ніколи до кінця і не спадала, тому слід бути готовим до того, що рано чи пізно противник може повернутися до ідеї наступальних дій, у тому числі на Слобожанщині", – уточнив спікер Міноборони.

Ходи і слабкості

Головна проблема росіян – це те, що про їхній новий план війни всім відомо. І якраз цю слабкість ворога українське командування може обернути на свою користь. Яким чином наші війська можуть перешкодити планам росіян? Потрібно розвалити алгоритм дій противника, вважають військові експерти.

Поки сили окупанта скуті в Маріуполі, було б логічно вдарити по позиціях ворога на півдні України, допустив Михайло Самусь. У противника накопичено не так вже й багато сил у Херсонській і Запорізькій області. І користуючись випадком наші війська можуть не тільки звільнити захоплені території, а й збити план по оточенню зони ООС.

"Можна здійснити контрнаступальну операцію в зоні Херсона і таким чином змінити баланс на півдні. Тому що очевидно, що російські сили на півдні зараз будуть сконцентровані і кинуті на схід, щоби дотиснути Маріуполь, адже для них це дуже важлива ціль", – припустив Самусь.

Окупанти хочуть оточити наші війська на Донбасі (фото: facebook.com / mod.mil. rus )

Потім можна піти в контрнаступ, наприклад, на півдні Донецької області, уточнив експерт. Якщо окупанти погрузнуть в бої там, то угруповання Об'єднаних сил отримає більше маневру, щоби протистояти ворожим військам на півночі. І тоді у противника не вийде провести оточення, зазначив Самусь. До того ж зона ООС – це дуже освоєний українцями за вісім років війни регіон. І це також грає на користь нам, а не противнику, додав експерт.

Чи можуть росіяни провернути аналогічний хід, намагаючись відвернути українські сили вторгненням Білорусі на заході? Таке не можна повністю виключати, уточнив Самусь. Але наші війська до цього готові. І де б не велася основна битва, північні кордони не залишаться оголеними.

Плюс до всього, у білорусів не так вже й багато сил. У їхній армії – не більше 25 тисяч бойового особового складу. На територію України вони можуть кинути максимум 5-10 тисяч осіб. А це в рази менше, ніж те угруповання росіян, яке було розбите під Києвом, зазначив Самусь.

"Це буде вихід на смерть, тому що вони будуть виступати звичайною приманкою для українців і будуть знищені. Думаю, Путін і російське командування розглядали такий варіант, але білоруські військові пояснили Лукашенку, що для проведення такої операції на наших північно-західних кордонах потрібно орієнтовно 90 тисяч військ", – пояснив експерт.

А у росіян самих з живою силою не все так гладко, як би їм хотілося. За словами Мотузяника, для атаки на східні області противник зараз намагається сформувати ударні угруповання. Для цього Росія шукає додаткові сили, в тому числі за рахунок прихованої мобілізації, яку вони проводять як на тимчасово окупованих територіях, так і всередині країни.

"Варто розуміти, що за усіма правилами бойовий дій під час наступу атакуюча сторона має утворити угруповання, що переважатиме сили оборонців щонайменше втричі. А краще – в 4 і 5 разів", – зазначив речник Міноборони України.

Втрати російської армії в цій операції будуть величезними (фото: armyinform.com.ua)

Прихована мобілізації в РФ зараз не є масовою, уточнив Самусь. Поки окупанти намагаються перекривати втрати і потреби, перекидаючи війська з інших напрямків. Очевидно, що для атаки на схід ворогові потрібно поповнити особовий склад, але десятки тисяч солдатів вони зараз точно не набирають, додав експерт.

"Поки мова йде про сотні або тисячі військовослужбовців. Думаю, в такому стані Росії буде дуже важко домогтися успіху. Звісно, якщо Збройні сили України будуть так само красиво і розумно оборонятися і йти в контрнаступ. Але наступні два тижні будуть важкими. І я думаю, що це буде критичним моментом цієї війни", – спрогнозував Самусь.