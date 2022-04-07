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Хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас, - Єрмак

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 18:02
Хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, від чого саме залежатиме подальший хід війни з Росією. Він вважає, що це визначить саме битва за Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - написав Єрмак.

Нагадаємо, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Додамо, раніше в НАТО запевнили, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу.

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