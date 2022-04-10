Наступного тижня РФ перейде до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський
Російські війська наступного тижня перейдуть до більш масштабних дій на сході. Україна готується до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"Наступного тижня російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємося до цього, ми будемо відповідати. Будемо активніше забезпечувати зброєю, будемо активніше на міжнародній арені, ще активніше - інформаційно", - заявив президент.
Зеленський додав, що продовжить звертатися до парламентів народів світу.
"Ми будемо приймати наших партнерів. Ми будемо обґрунтовувати санкції, щоб була справедливість, щоб вони визнавали помилки", - сказав він.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас.
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