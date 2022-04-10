ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наступного тижня РФ перейде до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 квітня 2022 23:50
Наступного тижня РФ перейде до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська наступного тижня перейдуть до більш масштабних дій на сході. Україна готується до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Наступного тижня російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємося до цього, ми будемо відповідати. Будемо активніше забезпечувати зброєю, будемо активніше на міжнародній арені, ще активніше - інформаційно", - заявив президент.

Зеленський додав, що продовжить звертатися до парламентів народів світу.

"Ми будемо приймати наших партнерів. Ми будемо обґрунтовувати санкції, щоб була справедливість, щоб вони визнавали помилки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас.

Війна Росії проти України триває сорок шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну