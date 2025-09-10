ua en ru
Эскалация со стороны России была бы невозможной без ее сообщников по "оси зла", - Сырский

Среда 10 сентября 2025 21:37
Эскалация со стороны России была бы невозможной без ее сообщников по "оси зла", - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Татьяна Степанова

Эскалация со стороны России в войне против Украины была бы невозможной без поддержки ее сообщников по "оси зла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Как рассказал Сырский, он по видеоконференцсвязи принял участие в 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Главнокомандующий поблагодарил иностранных партнеров и их нации за солидарность, политическую поддержку и военную помощь Украине в то время, когда Россия только усиливает давление на поле боя, наращивает интенсивность воздушных ударов по мирным украинским городам.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование войны России против Украины с задействованием всех международных площадок и политических форматов.

"В то же время именно военные усилия являются ключевым аспектом принуждения Москвы к справедливому миру в Украине. Противник должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий. Почувствовать реальную угрозу для своего правящего режима в случае затягивания войны", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины делают все, что от них зависит - сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отражают ракетно-пушечные удары по жилым районам и критической инфраструктуре.

"Эскалация в исполнении кремля была бы невозможна без его поддержки со стороны сообщников по "оси зла". Поэтому на данном этапе военная и финансовая помощь партнеров Украины приобрела критическое значение для успеха нашей общей стратегии", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский также призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

"Рамштайн"

Напомним, вчера, 9 сентября, в Лондоне состоялось 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

На онлайн-заседании, в частности, присутствовали министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во время заседания Украина получила важный сигнал - международная поддержка будет продолжаться и усиливаться. Партнеры договорились о значительных поставках вооружений, боеприпасов и инвестициях в оборонную промышленность.

В частности, Европейский Союз подтвердил обязательство передать Украине 2 млн боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также речь идет о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС на закупку американского вооружения для нужд ВСУ.

Кроме того, ЕС будет инвестировать в оборонную промышленность через механизм SAFE и готовит выделение по 4 млрд евро в октябре и ноябре.

Германия передаст две системы Patriot, а также профинансирует закупку украинских дронов на 300 млн евро. Великобритания профинансирует производство нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые должны поступить в Украину в течение года.

Норвегия выделит 8 млрд долларов в 2026 году, а также поставит вооружение для украинской бригады, которую совместно оснащают страны Скандинавии и Балтии. Дания запускает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия.

Канада объявила о финансировании в размере более 800 млн долларов на различные программы помощи, включая развитие "коалиций возможностей". Швеция работает над 20-м пакетом помощи, а Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов в 2025 году.

Подробнее об итогах "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.

