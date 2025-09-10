Эскалация со стороны России была бы невозможной без ее сообщников по "оси зла", - Сырский

Эскалация со стороны России в войне против Украины была бы невозможной без поддержки ее сообщников по "оси зла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Как рассказал Сырский, он по видеоконференцсвязи принял участие в 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Главнокомандующий поблагодарил иностранных партнеров и их нации за солидарность, политическую поддержку и военную помощь Украине в то время, когда Россия только усиливает давление на поле боя, наращивает интенсивность воздушных ударов по мирным украинским городам.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование войны России против Украины с задействованием всех международных площадок и политических форматов.

"В то же время именно военные усилия являются ключевым аспектом принуждения Москвы к справедливому миру в Украине. Противник должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий. Почувствовать реальную угрозу для своего правящего режима в случае затягивания войны", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины делают все, что от них зависит - сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отражают ракетно-пушечные удары по жилым районам и критической инфраструктуре.

"Эскалация в исполнении кремля была бы невозможна без его поддержки со стороны сообщников по "оси зла". Поэтому на данном этапе военная и финансовая помощь партнеров Украины приобрела критическое значение для успеха нашей общей стратегии", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский также призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.