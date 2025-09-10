Ескалація з боку Росії була б неможливою без її спільників по "осі зла", - Сирський
Ескалація з боку Росії у війні проти України була б неможливою без підтримки її спільників по "осі зла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Як розповів Сирський, він по відеоконференцзв’язку взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Головнокомандувач подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу Україні в той час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах.
Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання війни Росії проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.
"Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни", - зазначив Сирський.
Він підкреслив, що Сили оборони України роблять все, що від них залежить - стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі.
"Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Сирський також закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.
"Рамштайн"
Нагадаємо, вчора, 9 вересня, у Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
На онлайн-засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, під час засідання Україна отримала важливий сигнал - міжнародна підтримка триватиме та посилюватиметься. Партнери домовилися про значні постачання озброєнь, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість.
Зокрема, Європейський Союз підтвердив зобов’язання передати Україні 2 млн боєприпасів, з яких вже зібрано 80%. Також йдеться про можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС на закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ.
Крім того, ЄС інвестуватиме в оборонну промисловість через механізм SAFE та готує виділення по 4 млрд євро у жовтні та листопаді.
Німеччина передасть дві системи Patriot, а також профінансує закупівлю українських дронів на 300 млн євро. Велика Британія профінансує виробництво кількох тисяч далекобійних ударних дронів, які мають надійти в Україну протягом року.
Норвегія виділить 8 млрд доларів у 2026 році, а також поставить озброєння для української бригади, яку спільно оснащують країни Скандинавії та Балтії. Данія запускає спільне з Україною виробництво далекобійної зброї.
Канада оголосила про фінансування у розмірі понад 800 млн доларів на різні програми допомоги, включно з розвитком "коаліцій спроможностей". Швеція працює над 20-м пакетом допомоги, а Чехія готує постачання понад мільйона боєприпасів у 2025 році.
