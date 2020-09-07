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У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19

Автор: РБК-Україна

Депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань власності Михайло Будилів заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Будилів повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе добре.

"Раптом відчув, що не розрізняю смаків і запахів, і одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки і використовувати індивідуальні засоби захисту - погіршення епідеміологічної ситуації в країні позначилося", - написав Будилів.

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При цьому він зазначив, що буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Костянтина Ялового.

Крім того, раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.

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