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Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:49
Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат
Фото: Олександр Бродський (facebook.com brodskyy by Eugene Loyuk)
Автор: Роман Калиниченко

Депутат лікується вдома на самоізоляції

Депутат Київської міської ради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це повідомив сам Бродський у себе в Facebook.

За його словами, більшість чиновників та співробітників Київради замовчують факт інфікування коронавірусом.

"Друзі, я завжди був і залишаюсь відкритим і чесним із вами. Тому ділюся з вами важливою новиною - я отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав депутат.

Бродський повідомив, що почувається добре і наразі знаходиться на самоізоляції.

"Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав депутат.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві на коронавірус захворіли 73 людини. Водночас, у столиці почали функціонувати дитячі санаторії.

Всього в Україні понад 60 тисяч хворих на COVID-19, за добу інфікувалися 760 громадян.

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