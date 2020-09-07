У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19

Депутат Киевского городского совета, заместитель главы постоянной комиссии по вопросам собственности Михаил Будилов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, он чувствует себя хорошо.
"Вдруг почувствовал, что не различаю вкусов и запахов, и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал Будилов.
При этом он отметил, что будет работать дистанционно.
Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Константина Ялового.
Кроме того, ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса.