ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19

Автор: РБК-Украина

Депутат Киевского городского совета, заместитель главы постоянной комиссии по вопросам собственности Михаил Будилов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

"Вдруг почувствовал, что не различаю вкусов и запахов, и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал Будилов.

Самые читаемые новости

При этом он отметил, что будет работать дистанционно.

Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Константина Ялового.

Кроме того, ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиевсоветКоронавирус