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У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19

Київ, Середа 26 серпня 2020 14:53
У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19
Фото: Костянтин Яловий (facebook.com/konstantin.ialovoi)
Автор: РБК-Україна

Депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Яловий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він почуває себе "непогано".

"Враховуючи загальну ситуацію з захворюваності, вирішив зробити тест. Вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", - написав Яловий.

Він також додав, що залишиться на самоізоляції і буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.

Крім того, в Україні фіксують зростання нових випадків коронавіруса, за добу заразилися ще 1670 осіб.

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