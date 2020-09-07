В Україні 18 регіонів не готові до послаблення карантину

В Україні Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину. Готові до послаблення 7 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
Крім столиці до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька областях.
Відповідають вимогам МОЗ Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.
Відзначимо, щоб почати послаблення регіон повинен відповідати наступним критеріям:
Нагадаємо, з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.
Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.