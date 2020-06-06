Ще одна країна заявила про плани розірвати відносини з ВООЗ

Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Таку заяву зробив президент Бразилії

Президент Бразилії Жаир Болсонару заявив про плани своєї країн покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Він зазначив, що буде приимеру США.

Про це пише Reuters.

Президент заявив, що Бразилія розглядає такий крок.

"Я попереджаю: Сполучені Штати вийшли з ВООЗ, і ми в майбутньому це розглядаємо", - сказав він.

Як зазначив президент, ВООЗ повинна почати працювати без ідеологічної підоснови, в іншому випадку Бразилія залишить організацію.

"Нам не потрібно, щоб люди ззовні вказували, що нам тут робити в частині охорони здоров'я", - додав Болсонару.



Нагадаємо, Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Розриву відносин з ВООЗ передував відмову Вашингтона від фінансування організації.

Пізніше Євросоюз закликав Дональда Трампа переглянути своє рішення.

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Автор: Инна Собора