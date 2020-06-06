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Еще одна страна заявила о планах разорвать отношения с ВОЗ

Новости » Политика     06.06.2020 - 06:07
Еще одна страна заявила о планах разорвать отношения с ВОЗ
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Такое заявление сделал президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах своей стран покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что последует приимеру США.

Об этом пишет Reuters.

Президент заявил, что Бразилия рассматривает такой шаг.

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем это рассматриваем", - сказал он.

Как отметил президент, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - добавил Болсонару.

Напомним, Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

Разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.

Позже Евросоюз призывал Дональда Трампа пересмотреть свое решение.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВОЗБразилия
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