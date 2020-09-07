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Опубліковано відео можливого викрадення Колеснікової

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 16:39
Опубліковано відео можливого викрадення Колеснікової
Фото: Марія Колеснікова (facebook.com/maria kalesnikava)
Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео можливого викрадення Марії Колеснікової - члена координаційної ради опозиції і соратниці Світлани Тіхановської. На відео зображено мікроавтобус, який, імовірно, міг відвезти Колеснікову в невідомому напрямку.

Запис опублікував місцевий портал TUT.BY.

Зокрема, на відео в темний мікроавтобус з написом "Связь" сідають люди, чоловік в уніформі відходить від авто. Пізніше мікроавтобус від'їжджає від тротуару і повертає на вулицю Кірова. Зазначимо, на самому записі не видно, що в автомобілі була саме Колеснікова.

У той же час, дане відео як момент викрадення жінки опублікували координаційна рада опозиції і штаб опозиціонера Віктора Бабарико.

Нагадаємо, сьогодні білоруська опозиція заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. При цьому МВС Білорусі і місцева міліція спростовує, що вона була затримана. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Міністр закордонних Литви Лінас Лінкявічус закликав представників влади Білорусі негайно відпустити Колеснікову, а сама Світлана Тіхановська назвала цей інцидент спробою залякування і терором. Вона також додала, що чим більше влада залякує опонентів, тим більше людей буде виходити на вулиці.

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Новини України Надзвичайні події Білорусьоппозициявикрадення
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