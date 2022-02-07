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Ще одна група військових США прибула до Польщі. Висадилася за 70 км від України

Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 7 лютого, одна група американських військових прибула до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Контингент висадився в Жешуві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що в аеропорт Жешува прибула ще одна група військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Це місто знаходиться в 70 кілометрах від кордону з Україною.

Також повідомляється, що в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні в Жешув вже прибули кілька десантних груп 82-ї дивізії США.

За словами командира дивізії Крістофера Донахью, десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях.

Нагадаємо, раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні союзники за останній час поставили Києву понад тисячу тонн зброї та обладнання.

До цього в НАТО оцінили ризики російського наступу на країни Балтії з боку Білорусі.

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