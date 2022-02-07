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Україна отримала понад 1000 тонн зброї та обладнання від партнерів, - Кулеба

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 13:01
Україна отримала понад 1000 тонн зброї та обладнання від партнерів, - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав загальний обсяг зброї та обладнання, яку Україна отримала за останній час. Ця цифра становить понад 1000 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Україна отримує сьогодні посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 млрд. Доставленої зброї - загальну вагу в понад 1000 тон. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення. Вони посилюють позицію України за столом переговорів", - розповів Кулеба.

Міністр також додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

Нагадаємо, Естонія найближчим часом поставить Україні ракети до протитанкових комплексів "Джавелін".

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що постачання зброї в Україну почнуться цього тижня.

При цьому нещодавно до України прибув черговий літак з 85 тоннами військової допомоги від США.

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