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Еще одна группа военных США прибыла в Польшу. Высадилась в 70 км от Украины

Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 7 февраля, одна группа американских военных прибыла в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину. Контингент высадился в Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что в аэропорт Жешува прибыла еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Этот город находится в 70 километрах от границы с Украиной.

Также сообщается, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1 700 американских военных. Накануне в Жешув уже прибыли несколько десантных групп 82-й дивизии США.

По словам командира дивизии Кристофера Донахью, десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников НАТО во всех областях.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники за последнее время поставили Киеву более тысячи тонн оружия и оборудования.

До этого в НАТО оценили риски российского наступления на страны Балтии со стороны Беларуси.

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