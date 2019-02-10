Ще один військовий визнав Гуайдо президентом країни

Полковник закликав владу Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу надану США

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альбето Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в своем видео полковник Хименес заявил, что поддерживает бывшего главу венесуэльского парламента Гуайдо и считает его президентом страны.

Кроме того, Хименес призвал власти Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь оказанную Соединенными Штатами Америки, которая была доставлена в Колумбию.

Напомним, ранее посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Рамирес Веласко признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

Ранее, генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес в своем видеообращении поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и признал его временным президентом страны.

Как писало РБК-Украина, правительство Болгарии признало главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства.

Добавим, что в колумбийский город Кукуту прибыла первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от Соединенных Штатов Америки.