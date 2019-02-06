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Болгарія підтримала Гуайдо як лідера Венесуели

Новини » Політика    06.02.2019 - 03:13
Болгарія підтримала Гуайдо як лідера Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Болгарія підтримала позицію ЄС та визнала Гуайдо в.о. президента Венесуели

Уряд Болгарії підтримав позицію партнерів по Європейському союзу і визнав голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Contrapunto.

Зазначається, що в уряді Болгарії відбулося екстрене засідання Ради безпеки при Кабінеті міністрів у зв'язку з ситуацією у Венесуелі.

"Болгарія висловлює підтримку партнерам по Європейському союзу і міжнародній спільноті, яка визнала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки глави держави за умови якнайшвидшого проведення в країні демократичних виборів і з метою мирного врегулювання кризи, а також запобігання гуманітарній катастрофі і щоб уникнути ескалації напруженості та можливого масового насильства в країні", - йдеться в повідомленні. болгарського уряду.

Також Болгарія висловила солідарність з усіма громадянами Венесуели. Позицію Ради безпеки при Кабінеті міністрів Болгарії підтримали всі його члени, окрім  представників президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, Ватикан запропонував своє посередництво у врегулюванні венесуельської кризи, якщо про це попросять обидві сторони.

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