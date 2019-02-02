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Генерал ВПС Венесуели визнав Гуайдо президентом країни

Новини » Політика    02.02.2019 - 19:21
Генерал ВПС Венесуели визнав Гуайдо президентом країни
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Генерал засудив диктаторське правління Мадуро

Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес заявив, що визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, у своєму відеозверненні Янес засудив диктаторське керівництво чинного глави держави Ніколаса Мадуро, який зберігає владу через підтримку з боку збройних сил.

Як зазначається, таку заяву Янес зробив на фоні запланованих на суботу мітингів прихильників лідера опозиція Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, та прихильників Мадуро. Мітинг проти політики Мадуро має відбутися перед представництвом Євросоюзу в столиці Венесуели Каракасі.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс, під час виступу перед емігрантами з Венесуели у Флориді, закликав "покласти край диктатурі" Ніколаса Мадуро.

"Це не час для діалогу. Настав час дій", - зазначив Пенс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування

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