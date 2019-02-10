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У Колумбію прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели

Новини » Політика    10.02.2019 - 10:29
У Колумбію прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За словами Вашингтону, США продовжують співпрацю з Гуайдо

У колумбійське місто Кукута прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели від Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепартаменту США у Twitter.

Як повідомили у Держдепі, це перша партія предметів надзвичайної допомоги для жителів Венесуели.

"США з гордістю повідомляє про прибуття в Колумбію першої партії предметів надзвичайної допомоги для жителів Венесуели. Ми продовжуємо співпрацю з Хуаном Гуайдо та партнерами для доставки гуманітарної допомоги потребуючим венесуельцям", - йдеться в заяві Держдепу.

Нагадаємо, раніше Європейський союз прийняв рішення про надання термінової гуманітарної допомоги Венесуелі з бюджету співтовариства на суму 5 млн євро. Також ЄС оголосив про намір відкрити гуманітарний офіс в Каракасі.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти уряду Венесуели.

Додамо, що тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні.

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Новини України Гуманітарна допомогаКолумбияВенесуэла
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