У Колумбію прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели

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За словами Вашингтону, США продовжують співпрацю з Гуайдо

У колумбійське місто Кукута прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели від Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепартаменту США у Twitter.

Як повідомили у Держдепі, це перша партія предметів надзвичайної допомоги для жителів Венесуели.

"США з гордістю повідомляє про прибуття в Колумбію першої партії предметів надзвичайної допомоги для жителів Венесуели. Ми продовжуємо співпрацю з Хуаном Гуайдо та партнерами для доставки гуманітарної допомоги потребуючим венесуельцям", - йдеться в заяві Держдепу.

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM — Department of State (@StateDept) February 10, 2019

Нагадаємо, раніше Європейський союз прийняв рішення про надання термінової гуманітарної допомоги Венесуелі з бюджету співтовариства на суму 5 млн євро. Також ЄС оголосив про намір відкрити гуманітарний офіс в Каракасі.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти уряду Венесуели.

Додамо, що тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні.