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Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни

Новини » Політика    03.02.2019 - 08:19
Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Рамірес був призначений в 2013 році колишнім президентом Уго Чавесом

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Як повідомляється, у своєму відеозверненні Рамірес заявив, що вважає екс-главу Національної асамблеї та лідера опозиції тимчасовим виконуючим обов'язки президента Венесуели.

"Наше місце знаходиться поруч з народом, Конституцією і Національними зборами як єдиною законною владою", - сказав посол.

Зазначається, що на посаду посла Венесуели в Іраку Рамірес був призначений в 2013 році тодішнім президентом Уго Чавесом.

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Додамо, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування.

Крім того, президент Венесуели Ніколас Мадуро під час виступу на мітингу перед своїми прибічниками заявив, що запропонував Національній конституційній асамблеї провести дострокові парламентські вибори.

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