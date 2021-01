Ястремська може оскаржити відсторонення і відновити виступи, - ITF

Українка відправилася в Мельбурн, де відбудеться Australian Open і інші турніри

Друга ракетка України Даяна Ястремська все ще залишається відстороненою від змагань з правом оскаржити це рішення, але поки не зверталася з подібним запитом. Якщо його задовольнять, вона зможе відновити виступи негайно.

Про це повідомляє журналіст Тумаіні Карайол з посиланням на відповідь Міжнародна федерація тенісу (ITF).

Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.



The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk