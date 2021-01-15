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Ястремська може оскаржити відсторонення і відновити виступи, - ITF

Мельбурн, П'ятниця 15 січня 2021 13:31
Ястремська може оскаржити відсторонення і відновити виступи, - ITF
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Українка відправилася в Мельбурн, де відбудеться Australian Open і інші турніри

Друга ракетка України Даяна Ястремська все ще залишається відстороненою від змагань з правом оскаржити це рішення, але поки не зверталася з подібним запитом. Якщо його задовольнять, вона зможе відновити виступи негайно.

Про це повідомляє журналіст Тумаіні Карайол з посиланням на відповідь Міжнародна федерація тенісу (ITF).

Напередодні українка разом з групою тенісисток вирушила чартерним рейсом в Мельбурн, де пройде Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open). Вона все ще залишається в заявці турніру.

Тиждень тому Даяна провалила тест на допінг і була тимчасово відсторонена від змагань з 7 січня 2021 року.

Тенісистка заявляє, що ніколи не брала заборонених препаратів, і впевнена, що результат тесту виявився позитивним через "забруднення якимось продуктом".

Федерація тенісу України заявила, що докладе всіх зусиль для реабілітації спортсменки. Команда висококваліфікованих фахівців вже кілька тижнів працює над цією проблемою.

Перед початком сезону тенісистка заявилася на кілька австралійських турнірів. Зокрема, з 1 до 7 лютого на WTA 500 в Мельбурні, потім - Australian Open (8-21 лютого), а також на ще один турнір WTA 250, який стартує в Мельбурні 15 лютого.

Нагадаємо, також на початку року стало відомо про відсторонення від змагань українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва.

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Новини України Спорт ТеннисотстранениеAustralian OpenДаяна Ястремська

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