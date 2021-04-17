Україна розгромила Японію і вийшла в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу перемогла Японію і вийшла в кваліфікаційний раунд елітної групи Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерацій). Українські тенісистки отримали всі чотири перемоги, ще один матч був скасований.

Про це повідомляє Федерація тенісу України .

Матчі проходили протягом двох днів у Чорноморську:

Перший день, 16 квітня

Еліна Світоліна - Чихиро Мурамацу - 6:3, 6:2;

Марта Костюк - Юкі Найто - 6:3, 6:3.

Другий день, 17 квітня

Еліна Світоліна - Юкі Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3);

Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сихо Акіта/Химари Сато - 6:2, 7:6 (7:2).

Поєдинок між Мартою Костюк і Тихиро Мурамацу був скасований.

У підсумку українські тенісистки поборються за право брати участь в елітній групі КБДК.

Поєдинок між Україною та Японією повинен пройти ще у квітні 2020 року, однак двічі відкладався через COVID.

Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Він є аналогом чоловічого Кубка Девіса.