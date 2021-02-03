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CAS відхилив апеляцію Ястремської. Вона пропустить Australian Open

Середа 03 лютого 2021 19:36
CAS відхилив апеляцію Ястремської. Вона пропустить Australian Open
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію української тенісистки Даяни Ястремської з приводу її тимчасового відсторонення від змагань у зв'язку з порушенням антидопінгових правил. Вона не зможе виходити на корт до винесення остаточного вердикту.

Про це повідомляється на сайті суду в Лозанні.

Спортсменка подавала апеляцію з метою, щоб її допустили до участі у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Міжнародна федерація тенісу (ITF) тимчасово відсторонила Ястремську від виступів на період розслідування починаючи з 7 січня. Попри відсторонення, українка разом з іншими гравцями полетіла до Австралії.

Перед початком сезону тенісистка заявилася на кілька австралійських турнірів. Зокрема, з 1 до 7 лютого на WTA 500 в Мельбурні, потім - Australian Open (8-21 лютого), а також на ще один турнір WTA 250, який стартує в Мельбурні 15 лютого.

Нагадаємо, також на початку року стало відомо про відсторонення від змагань українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва.

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Новини України Спорт ТеннисарбитраждопингAustralian OpenДаяна Ястремська

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