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Декларація по Голодомору в Україні може стати документом ГА ООН

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 23:36
Декларація по Голодомору в Україні може стати документом ГА ООН
Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)

Документ можуть розглянути 9 грудня

За ініціативи постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації з 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральної асамлеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністретсва акордонних справ (МЗС) України.

Наразі проект декларації розповсюджено серед держав-членів ООН. У ньому пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її наступним розповсюдженням як документа ГА ООН 9 грудня цього року.

"Це є символічним у зв’язку з відзначенням цього дня 70 річниці Конвенції ООН з попередження та покарання за злочини геноциду (9 грудня 1948 року)", - зазнасили в МЗС.

У відомстві додали, що провели значну роботу для того, щоб світ визнав Голодомор геноцидом українського народу. Зокрема, міністерство упорядкувало збірник документів, ухвалених на національному та регіональному рівнях в іноземних державах і в рамках міжнародних організацій, щодо визнання Голодомору геноцидом.

"Результати проведеної роботи засвідчили значну міжнародну підтримку України у питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу і вшанування жертв", - резюмували в МЗС. 

Нагадаємо, у вересні 2018 президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до Організації Об’єднаних Націй із закликом вшанувати Голодомор в Україні 1932-33 років відповідною декларацією.

Додамо, раніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, а також висловлюються глибокі співчуття жертвам, які пережили Голодомор, і їх сім'ям.

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