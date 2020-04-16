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Ще один монастир у Києві можуть закрити на карантин через COVID-19

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 12:16
Ще один монастир у Києві можуть закрити на карантин через COVID-19
Фото: Іонинський монастир (wikipedia.org)

У монастирі сьогодні працюють санітарні лікарі

Через випадки коронавірусу в Іонинському монастирі в Києві його можуть закрити на карантин. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні таке питання розглядається.

"Є випадки захворювання в Іонинському монастирі, там сьогодні працюють санітарні лікарі. І ми розглядаємо питання закриття його на карантин, - заявив Кличко

Нагадаємо, в столиці за минулу добу виявили ще 33 випадки коронавірусу, ще одна людина померла від ускладнень. Всього в Києві з початку епідемії підтвердили 644 випадки. В цілому по країні, за даними Міністерства охорони здоров'я, вже більше 4 100 заражених, 186 пацієнтів одужали. Добовий приріст хворих склав 397 осіб.

Крім того мер Києва Віталій Кличко допускає різке поширення коронавірусу після великодніх свят і, відповідно, зростання числа заражених.

Також повідомлялося, що в райцентрі Шумськ Тернопільської області зафіксували спалах коронавируса. На сьогодні в місті загалом 25 хворих.

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