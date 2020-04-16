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В Україні за добу підтвердили близько 400 нових випадків коронавірусу: список по областях

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 09:58
В Україні за добу підтвердили близько 400 нових випадків коронавірусу: список по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лиедрами за кількістю захворювань залишаються Київ та Чернівецька область

В Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я.

Загалом ситуація по кількості захворювань коронавірусом по областях виглядає так:

  • Вінницька область - 279 випадків;
  • Волинська область - 109 випадків;
  • Дніпропетровська область - 78 випадків;
  • Донецька область - 12 випадків;
  • Житомирська область - 162 випадки;
  • Закарпатська область - 116 випадків;
  • Запорізька область - 115 випадків;
  • Івано-Франківська область - 401 випадок;
  • Кіровоградська область - 198 випадків;
  • р Київ - 644 випадку;
  • Київська область - 234 випадку;
  • Львівська область - 166 випадків;
  • Луганська область - 4 випадки;
  • Миколаївська область - 22 випадки;
  • Одеська область - 73 випадки;
  • Полтавська область - 27 випадків;
  • Рівненська область - 204 випадку;
  • Сумська область - 80 випадків;
  • Тернопільська область - 333 випадки;
  • Харківська область - 40 випадків;
  • Херсонська область - 44 випадки;
  • Хмельницька область - 37 випадків;
  • Чернівецька область - 662 випадку;
  • Черкаська область - 110 випадків;
  • Чернігівська область - 11 випадків

В Україні за добу підтвердили близько 400 нових випадків коронавірусу: список по областях

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

Також повідомлялося, що за 15 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 100 медпрацівників та 29 дітей.

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