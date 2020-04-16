ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще один монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 12:16
Еще один монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за COVID-19
Фото: Ионинский монастырь (wikipedia.org)

В монастыре сегодня работают санитарные врачи

Из-за случаев коронавируса в Ионинском монастыре в Киеве его могут закрыть на карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, предает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня такой вопрос рассматривается.

"Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - заявил Кличко

Напомним, в столице за минувшие сутки выявили еще 33 случая коронавируса, еще один человек умер от осложнений. Всего в Киеве с начала эпидемии подтвердили 644 случая. В целом по стране, по данным Министерства здравоохранения, уже более 4 100 зараженных, 186 пациентов выздоровели. Суточный прирост заболевших составил 397 человек.

Кроме того мэр Киева Виталий Кличко допускает резкое распространение коронавируса после пасхальных праздников и, соответственно, рост числа зараженных.

Также сообщалось, что в райцентре Шумск Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня в городе в общей сложности 25 заболевших.

Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля
Новости Украины Киевмонастырькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь