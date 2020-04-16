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Мер Києва допустив різке зростання кількості випадків коронавірусу після свят

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 12:14
Мер Києва допустив різке зростання кількості випадків коронавірусу після свят
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві підтвердили 644 випадки захворювання коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко допустив різке зростання поширення коронавірусу після свят. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, у Києві підтвердили 644 випадки захворювання коронавірусом.

"Після свят може бути різке зростання захворювання", - заявив він.

РБК-Україна писало, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 397.

Зазначимо, в районному центрі Шумськ Тернопільської області кількість заражених коронавірусом зросла до 25 осіб.

Також повідомлялося, що за 15 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 100 медпрацівників та 29 дітей.

Додамо, за інформацією телеканалу Fox News, коронавірус COVID-19 виник в Уханьский лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Також джерела телеканалу додали, що ситуація з поширенням коронавіруса може стати "самим дорогим урядовим прикриттям всіх часів".

У Києві за добу коронавірусом захворіли понад 30 осіб, 1 померла У райцентрі Тернопільської області зафіксували спалах коронавірусу
Новини України Віталий КличкоКоронавірус
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