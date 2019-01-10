Нові 12 кандидатів до ВАКС опинилися під сумнівом ради міжнародних експертів

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У четвер відбулося третє засідання ради

Нові дванадцять кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) опинилися під сумнівом Громадської ради міжнародних експертів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення організації Transparency International Ukraine.

Так, 10 січня відбулося третє засідання Громадської ради міжнародних експертів.

"Результат - ще 12 кандидатів можуть вилетіти з конкурсу до Вищого антикорсуду. Міжнародні фахівці обговорили досьє суддів Юрія Бурбели, Василя Гончарука, Ігоря Коса, Андрія Малєєва, Ольги Саландяк, Валерії Чорної, адвокатів Маркіяна Галабали, Діани Заніні, Василя Постульги та Ігоря Січеславського, викладачів Сергія Боднара та Валерія Станіславського", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що здебільшого експерти обговорювали джерела походження активів, рішення у справах та відомості у деклараціях родинних зв’язків.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року повідомлялося, що перший етап відбору до ВАКС успішно пройшли судді, які виносили неправомірні рішення щодо активістів Майдану. Так, за підсумками першого етапу 113 претендентів продовжать участь у конкурсі. У ради міжнародних експертів є 30 днів, щоб заблокувати сумнівних кандидатів.

Як писало РБК-Україна раніше, завершено перший етап відбору суддів в Антикорупційний суд.

Додамо, згідно з меморандумом з МВФ, Вищий антикорупційний суд має запрацювати до кінця квітня 2019 року.